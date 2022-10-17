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Легенда японского футбола Накамура заканчивает карьеру в конце сезона

17 Октября 2022 • 10:57 Комментировать

Легенда японского футбола Сюнсукэ Накамура, известный в прошлом по выступлению за шотландский «Селтик», принял решение повесить бутсы на гвоздь.

По информации Kyodo, 44-летний хавбек «Йокогамы» планирует продолжить свою футбольную деятельность в тренерской сфере после окончания сезона во втором по силе дивизионе Японии.

Напомним, что наибольшую известность Накамура приобрёл за своё умение исполнять штрафные удары. В Европе Сюнсукэ выступал в составе «Реджины», «Селтика» и «Эспаньола». В футболке японской сборной полузащитник провёл 98 матчей, выиграв два Кубка Азии и забив за десять лет 24 гола.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Сюнсукэ Накамура
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