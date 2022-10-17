Сразу два рекорда установил в австрийском чемпионате «Ред Булл Зальцбург»

«Ред Булл Зальцбург» регулярно переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата, причем очень часто новые свершения клуба связаны с юным возрастом его игроков - концепция строительства команды предполагает схожую с «Аяксом» схему, доморощенные игроки и удачные продажи, вспомните, три года назад там играл не кто иной, как Эрлинг Холанн.

В очередном матче чемпионата Австрии «Ред Булл» встречался с «Аустрией» и выставил на матч самый молодой состав в истории чемпионата - средний возраст игроков составил 21 год и 109 дней.

А выиграв, «Ред Булл» нанес «Аустрии» восьмое поражение кряду в личных поединках, что стало абсолютным антирекордом «Аустрии» - главного клуба страны до появления «Ред Булла».