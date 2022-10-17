Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Сразу два рекорда установил в австрийском чемпионате «Ред Булл Зальцбург»

17 Октября 2022 • 04:26 Комментировать

«Ред Булл Зальцбург» регулярно переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата, причем очень часто новые свершения клуба связаны с юным возрастом его игроков - концепция строительства команды предполагает схожую с «Аяксом» схему, доморощенные игроки и удачные продажи, вспомните, три года назад там играл не кто иной, как Эрлинг Холанн.

В очередном матче чемпионата Австрии «Ред Булл» встречался с «Аустрией» и выставил на матч самый молодой состав в истории чемпионата - средний возраст игроков составил 21 год и 109 дней.

А выиграв, «Ред Булл» нанес «Аустрии» восьмое поражение кряду в личных поединках, что стало абсолютным антирекордом «Аустрии» - главного клуба страны до появления «Ред Булла».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аустрия Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена чемпионат Австрии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Валюр Валюр
Стьярнан Стьярнан
3
0
Видео
Окончен
Ялмакан
Escorpiones
1
0
Видео
Окончен
Тачира Тачира
Академия Пуэрто-Кабельо
0
2
Видео
Окончен
Португеза Акаригуа Португеза Акаригуа
Депортиво Лара Депортиво Лара
0
1
Видео
17.10.22 в 18:30
ТПС ТПС
Яро Яро
1.93 3.35 3.70
Видео
18.10.22 в 00:30
Текос
Tritones Vallarta
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
04:26 · Другое
Сразу два рекорда установил в австрийском чемпионате «Ред Булл Зальцбург»
16 Октября
22:16 · Другое
​Бывший клуб Холанна «Мольде» стал чемпионом Норвегии
14 Октября
19:49 · Другое
​На Филиппинах молния поразила арбитра во время матча
19:13 · Другое
Дерби Мостара оказалось горячим в прямом смысле - после матча фанаты «Зриньски» сожгли гостевой сектор
13 Октября
04:20 · Другое
Бывший футболист ЦСКА Хонда хочет продолжать играть, несмотря на возраст и травмы
12 Октября
04:54 · Другое
В матче австрийского чемпионата игрок забил в свои ворота с 60 метров
04:03 · Другое
Миура продолжает бить рекорды - вышел на поле в 55 лет
09 Октября
20:13 · Другое
​ХИК стал чемпионом Финляндии
19:49 · Другое
Кокорин снова забил на Кипре – видео гола видео
08 Октября
20:22 · Англия. Премьер-лига
Алдервейрельд: «Играть против Роналду не так трудно, как против Месси»
07 Октября
19:45 · Другое
​Капелло радуют успехи Кокорина на Кипре
00:04 · Другое
В «Арисе» рассказали о том, как смогли убедить Кокорина перейти в их клуб
04 Октября
18:28 · Другое
​В Боливии футболист пообещал отрезать себе пенис в случае вылета его команды 2
06:56 · Другое
Пеле прокомментировал трагедию на стадионе в Индонезии, где погибли 174 болельщика
02 Октября
09:22 · Другое
127 болельщиков погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии
Все новости
Рекомендуем