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​На Филиппинах молния поразила арбитра во время матча

14 Октября 2022 • 19:49 Комментировать

Во время футбольного матча на Филиппинах молния поразила арбитра. Об этом неприятном инциденте рассказывает Now This. После случившегося арбитр получил медицинскую помощь, его состояние стабилизировалось. Ожидается, что судья полностью выздоровеет.

Статистика говорит о том, что после удара молнии выживают 9 из 10 человек. Это удивительно, учитывая заряд в миллионы вольт. При этом пострадавшие от удара молнии часто в дальнейшем имеют проблемы со здоровьем.

Стоит напомнить, что несколько лет назад молния попала во вратаря «Знамени Труда» Антона Заборовского. Этим летом он рассказывал, что до сих пор не слышит на одно ухо и имеет проблемы с лёгкими.

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Евро-Футбол.Ру,
молния Филиппины
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