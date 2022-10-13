Бывший футболист ЦСКА Хонда хочет продолжать играть, несмотря на возраст и травмы

Бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда в последнее время работает в Камбодже, помогая тренировать местную сборную, но особых успехов в этом деле у камбоджийцев пока что не замечено. Не очень-то идут дела и у самого Кейсуке - он получил травму колена, но, несмотря на это, хочет продолжать играть.

- Меня прооперировали, но я скоро вернусь. Я хочу играть как можно дольше, - написал Хонда в социальной сети.

Что ж, заразителен не только дурной, но и японский пример - как пример Казу Миуры, о котором мы рассказывали вчера.