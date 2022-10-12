В матче австрийского чемпионата игрок забил в свои ворота с 60 метров

В матче австрийского чемпионата между «Вольфсбергером» и «Ридом» произошло то, что нечасто увидишь в футболе - гол с 60 метров. А уж в свои ворота - и подавно. Шло уже добавленное арбитром время, счет на табло был 1:1, и футболисты «Рида», довольные результатом, решили подержать мяч.

И Маттиас Граггер, игрок, вышедший на замену на 75-й минуте, решил отпасовать назад вратарю. Но его передача с 60 метров оказалась столь неточной, что Самуэль Сахин-Радлингер, вратарь команды, был пойман на противоходе и не успел вернуться и предотвратить гол. «Рид» проиграл 1:2.