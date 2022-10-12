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Миура продолжает бить рекорды - вышел на поле в 55 лет

12 Октября 2022 • 04:03 Комментировать

Уже 37 лет длится игровая карьера японца Казу Миуры - она началась в далеком 1985 году, и он не просто какой-то затерянный в Японии местный игрок, а футболист, который успел поиграть и забить в итальянском чемпионате - самом престижном в мире на тот момент, когда Миура оказался там в середине 90-х годов.

Сейчас он выступает в составе «Сузука Пойнт Геттерс», и, появившись на поле на 76-й минуте матча с «Криасао Шинжуку», он внес свой вклад в победу и установил новую планку в 55 лет 225 дней. В феврале следующего года «Кингу Казу», как его величают в Японии, исполнятся 56 лет, и он планирует играть до 60-ти.

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Казуйоси Миура Кацуйоси Миура Кадзуеси Миура
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