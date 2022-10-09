​ХИК стал чемпионом Финляндии

В воскресенье вечером был определён чемпион Финляндии. Обыграв «Хаку» на поле соперника с минимальным счётом 1:0, ХИК стал недосягаем на вершине турнирной таблицы. Команда завоевала титул третий год подряд и 32-й раз в своей истории.

Стоит отметить, что ХИК является наиболее титулованным финским футбольным клубом.

В настоящий момент ХИК выступает не только на внутренней арене, но и на групповой стадии Лиги Европы. После первого круга команда занимает последнее место в квартете с одним зачётным баллом в активе. В одной группе с ХИКом выступают «Бетис», «Рома» и «Лудогорец».