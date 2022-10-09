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Кокорин снова забил на Кипре – видео гола видео

09 Октября 2022 • 19:49 Комментировать

Александр Кокорин в летнее трансферное окно переехал на Кипр – «Арис» арендовал российского форварда у итальянской «Фиорентины». В воскресенье вечером Кокорин забил свой второй гол в чемпионате Кипра. Российский футболист расписался в воротах АЕКа из Ларнаки.

Кокорин получил передачу от партнёра в центре чужой штрафной площади и через несколько мгновений отправил мяч в левый нижний угол. Видео гола российского нападающего можно посмотреть ниже.

 

В предыдущих четырёх играх в чемпионате Кипра Александр Кокорин записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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