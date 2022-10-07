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​Капелло радуют успехи Кокорина на Кипре

07 Октября 2022 • 19:45 Комментировать

В летнее трансферное окно Александр Кокорин сменил клубную прописку, перебравшись из «Фиорентины» в «Арис». В четырёх официальных матчах за кипрский клуб российский форвард забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра. Комментарий по поводу выступлений Кокорина дал известный итальянский тренер Фабио Капелло.

«Рад, что Кокорин снова играет и забивает», - сказал Капелло, отвечая на вопрос sport24.

Напомним, что Фабио Капелло был одним из тех, кто рекомендовал «Фиорентине» Александра Кокорина почти два года назад. Впрочем, трансфер нападающего в клуб Серии А оказался провальным.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Арис Александр Кокорин
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