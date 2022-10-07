В «Арисе» рассказали о том, как смогли убедить Кокорина перейти в их клуб

Директор по маркетингу лимассолского «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал о том, каким образом получилось привлечь в клуб нападающего Александра Кокорина.

«Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной», - цитирует Дозорцева Sport24.

Также он отметил, что на выбор футболиста также повлияла постепенно увеличивающаяся русскоязычная аудитория болельщиков.

На сегодняшний день игрок имеет в своём активе четыре сыгранных матча, один гол и две голевые передачи в чемпионате Кипра.

Следующий матч коллектив из Лимассола проведёт на домашнем стадионе против АЕКа из Ларнаки.