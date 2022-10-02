127 болельщиков погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии

На матче 11-го тура чемпионата Индонезии между командами «Арема» и «Персебай» (2:3) произошла трагедия. После финального свистка толпа фанатов прорвалась на поле и устроила массовую драку. В связи с этим органы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разъяренную толпу.
Как сообщают СМИ, болельщики стали убегать от полицейских, чем спровоцировали массовую давку на арене, в результате которой некоторые фанаты оказались под ногами других болельщиков. В результате потасовки погибли 127 людей.
После произошедшего футбольная ассоциация Индонезии приостановила чемпионат на неделю, а также запретила «Ареме» проводить матчи на своем стадионе до завершения сезона.
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