​Кокорин – о новом стадионе «Ариса»: «Напомнил мне «Анжи Арену»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин посетил новый стадион клуба, который будет введён в эксплуатацию через месяц.
Кокорин назвал стадион комфортным и сказал, что хочет поскорее на нём сыграть. Россиянин ожидает особой энергетики на трибунах за счёт кипрских болельщиков.
«По проекту новый стадион напомнил мне «Анжи Арену», - слова Кокорина приводит «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Ариса».
Кокорин отметил, что лучше будет выходить на этом стадионе в стартовом составе, поскольку скамейки имеют углубление, и на первом плане оттуда видно бутсы.
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