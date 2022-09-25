​Кокорин – о новом стадионе «Ариса»: «Напомнил мне «Анжи Арену»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин посетил новый стадион клуба, который будет введён в эксплуатацию через месяц.

Кокорин назвал стадион комфортным и сказал, что хочет поскорее на нём сыграть. Россиянин ожидает особой энергетики на трибунах за счёт кипрских болельщиков.

«По проекту новый стадион напомнил мне «Анжи Арену», - слова Кокорина приводит «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Ариса».

Кокорин отметил, что лучше будет выходить на этом стадионе в стартовом составе, поскольку скамейки имеют углубление, и на первом плане оттуда видно бутсы.