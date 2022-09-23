Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Названа причина ухода Калиниченко из «Левадии» после 10 дней работы

 
23 Сентября 2022 • 14:22 Комментировать

Как главный тренер «Левадии» Максим Калиниченко, которого в России знают главным образом по выступлениям за «Спартак», провёл всего лишь 10 дней или один матч (поражение 2:3). В четверг эстонский клуб объявил о расставании с молодым украинским специалистом.

По данным журналиста Игоря Рабинера, которыми он поделился в своём телеграм-канале, решение об уходе из «Левадии» Максим Калиниченко принял самостоятельно.

«Насколько мне известно, Максим Калиниченко ушёл из «Левадии» сам, увидев воочию масштаб тамошнего болота и, видимо, поняв невозможность реальных изменений», - написал Рабинер.

«Левадия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Эстонии. От лидера команда отстаёт на 13 очков. При этом команда опережает третье место на те же 13 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Максим Калиниченко Левадия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.09  11:30 Элленик ... Казуарина
23.09  13:30 Миндил Эйсес ... Дарвин Хартс
23.09  19:00 Исландия (до 21 года) ... Чехия (до 21 года)
23.09  19:00 Хорватия (до 21 года) ... Дания (до 21 года)
23.09  19:00 Словакия (до 21 года) ... Украина (до 21 года)
23.09  20:00 Leviatan ... Real de Arteaga
23.09  20:00 Пачука-2 ... Deportiva Venados
23.09  21:00 Ирландия (до 21 года) ... Израиль (до 21 года)
23.09  21:45 Dergview FC ... Кнокбреда
23.09  21:45 Инститьют ... Балликлэр Комрейдс
23.09  21:45 Харлэнд и Вульф Велдерс ... Баллинамаллард Юнайтед
23.09  21:45 Уорренпойнт Таун ... Аннаг Юнайтед
23.09  21:45 Ардс ... Дандела 2.60 3.65 2.33
23.09  21:45 Лафголл ... Newington FC
24.09  00:30 Mazorqueros FC ... Алебрихес-2 Оахака
24.09  11:00 Гангалин Юнайтед ... Монако Пантерз
24.09  12:00 Словакия (до 19 лет) ... Армения (до 19 лет)
24.09  13:00 Турция (до 19 лет) ... Азербайджан (до 19 лет)
24.09  13:00 Италия (до 19 лет) ... Босния и Герцеговина (до 19 лет)
24.09  14:00 Кариба ... Блэк Ринос
24.09  14:30 Бордесхольм ... Pansdorf
24.09  14:30 Вайхе-2 Фленсбург ... Интер Киль
24.09  15:00 Хузум ... Айхеде 11.00 7.20 1.17
24.09  15:00 Хайдер ... Фризия Ризум-Линдхольм
24.09  15:00 Фленсбург ... Килия Киль
24.09  15:00 Дорнбрайте Любек ... Luebeck II
24.09  15:00 Ирландия (до 19 лет) ... Уэльс (до 19 лет)
24.09  15:00 Англия (до 19 лет) ... Грузия (до 19 лет)
24.09  15:00 Греция (до 19 лет) ... Андорра (до 19 лет)
24.09  15:00 Венгрия (до 19 лет) ... Гибралтар (до 19 лет)
24.09  15:00 Австрия (до 19 лет) ... Латвия (до 19 лет)
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
14:22 · Другое
​Названа причина ухода Калиниченко из «Левадии» после 10 дней работы
04:18 · Другое
В Малайзии арбитр удалил тренера, но тот обратил судью в бегство
22 Сентября
16:15 · Другое
​Калиниченко ушёл из «Левадии» после 10 дней работы 1 официально
02:42 · Другое
В Норвегии овациями приветствовали футболиста, нашедшего силы выйти на поле после гибели своей супруги
21 Сентября
14:15 · Другое
​«Олимпиакос» объявил о возвращении Мичела на тренерский мостик официально
20 Сентября
11:08 · Другое
Швейцарский футболист умер в 34 года
19 Сентября
06:24 · Другое
«Олимпиакос» уволил главного тренера через полтора месяца после назначения официально
16 Сентября
00:23 · Франция. Лига 1
Дани Алвес: «Буду играть до 50, если Месси обойдёт меня по трофеям» 2
00:13 · Франция. Лига 1
Дани Алвес сделал выбор между Пеле и Месси 1
15 Сентября
19:47 · Другое
​«Олимпиакос» представил «звезду мирового футбола» - Хамеса
19:12 · Другое
​Кокорин снова начал игру «Ариса» на скамейке
18:05 · Другое
Выступающий в Бельгии форвард «Интера» вызвал волну критики своим празднованием гола
11 Сентября
04:32 · Другое
Пьянич забил свой первый гол в ОАЭ
09 Сентября
20:55 · Другое
«Шарджа» может подписать ещё одного звёздного полузащитника вслед за Пьяничем
09:05 · Другое
Овечкин договорился с Фонбет о повышенном бонусе для новых клиентов
Все новости
Рекомендуем