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В Малайзии арбитр удалил тренера, но тот обратил судью в бегство

 
23 Сентября 2022 • 04:18 Комментировать

Курьезный случай произошел в Малайзии, в кубковом матче между клубами «Вилаях Персектуан» и «Пулау Пинанг». «Вилаях» проиграл в полуфинальном матче, вдобавок, арбитр решил удалить с поля тренера Мухаммеда Шамила Джафара, но тот оказался весьма горячим человеком.

Увидев перед собой красную карточку, он повел себя как бык, которому тореадор показал красную тряпку. Джафар выдвинулся к центральному кругу поля, а затем даже побежал вслед за обидевшим его судью.

Лишь представители конкурирующей команды смогли заблокировать тренера и спасти арбитра от задуманной тем собственноручной расправы.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Малайзии Вилаях Персектуан Пулау Пинанг
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