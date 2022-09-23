В Малайзии арбитр удалил тренера, но тот обратил судью в бегство

Курьезный случай произошел в Малайзии, в кубковом матче между клубами «Вилаях Персектуан» и «Пулау Пинанг». «Вилаях» проиграл в полуфинальном матче, вдобавок, арбитр решил удалить с поля тренера Мухаммеда Шамила Джафара, но тот оказался весьма горячим человеком.

Увидев перед собой красную карточку, он повел себя как бык, которому тореадор показал красную тряпку. Джафар выдвинулся к центральному кругу поля, а затем даже побежал вслед за обидевшим его судью.

Лишь представители конкурирующей команды смогли заблокировать тренера и спасти арбитра от задуманной тем собственноручной расправы.