Руководство пирейского «Олимпиакоса» приняло решение отправить в отставку Карлоса Корберана с поста рулевого команды. Об этом сообщается на официальном сайте греческого флагмана. Причина такого решения пока не афишируется.

Стоит отметить, что специалист был назначен на эту должность всего полтора месяца назад. Под руководством Корберана команда отпраздновала четыре победы, четырежды сыграла вничью и потерпела три поражения.

В последнем матче пирейский коллектив уступил «Арису» со счетом 1:2. В настоящий момент «Олимпиакос» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Греции.