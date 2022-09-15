​«Олимпиакос» представил «звезду мирового футбола» - Хамеса

Как и ожидалось, известный колумбийский полузащитник Хамес Родригес перебрался в «Олимпиакос». Греческий клуб объявил о подписании контракта с 31-летним футболистом, назвав его «звездой мирового футбола». Именно такая формулировка есть в пресс-релизе на официальном сайте «красно-белых».

«Олимпиакос» не раскрывает детали трудового соглашения, в том числе его сроки. Возможно, какие-то подробности появятся уже в ближайшие часы.

Предыдущим клубом Хамеса Родригеса был катарский «Аль-Райан». В Европе колумбиец ранее выступал за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию» и «Эвертон».