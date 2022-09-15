​Кокорин снова начал игру «Ариса» на скамейке

В четверг «Арис» проводит матч чемпионата Кипра против команды «Кармиотисса». Российский нападающий Александр Кокорин начал игру на скамейке для запасных.

Напомним, что «Арис» арендовал 31-летнего Александра Кокорина у «Фиорентины» в последний день лета. С тех пор россиянин принял участие в двух матчах чемпионата Кипра. В обоих случаях Кокорин выходил на второй тайм. На счету Кокорина – один результативный пас на партнёра по команде.

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский говорил, что Александру Кокорину ещё нужно какое-то время на набор оптимальных кондиций.