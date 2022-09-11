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Пьянич забил свой первый гол в ОАЭ

 
11 Сентября 2022 • 04:32 Комментировать

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который покинул «Барселону» в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, забил свой первый гол на Ближнем Востоке. Он успешно исполнил пенальти в матче «Шарджи» против «Баньяса», а его клуб в итоге победил со счетом 3:0.

Напомним, что ранее Пьянич, помимо «Барселоны», выступал в итальянских клубах «Рома» и «Ювентус». Начиная с 2008 года, сыграл более ста матчей в составе национальной команды Боснии и Герцеговины, в том числе и на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, однако отказался сыграть в товарищеском матче против сборной России, который состоится в ноябре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Миралем Пьянич Шарджа
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Сегодня, 11 Сентября
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