«Шарджа» может подписать ещё одного звёздного полузащитника вслед за Пьяничем

Клуб «Шарджа», представляющий ОАЭ, ведёт переговоры с полузащитником Оскаром.
На днях коллектив пополнил Миралем Пьянич, перешедший из «Барселоны» в качестве свободного агента. Как информирует инсайдер Николо Скира, в настоящий момент «Шарджа» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу бразильца Оскара, ныне выступающего за китайский «Шанхай».
31-летний Оскар известен в Европе по игре за лондонский «Челси», в составе которого провёл более двухсот матчей в период с 2012 по 2017 год. Летом атакующий хавбек мог вернуться на родину, но переговоры с «Фламенго» не завершились успехом.
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