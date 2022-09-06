​В Монголии футболиста дисквалифицировали на год за расизм

На выходных в Премьер-лиге Монголии проходил матч между клубами «Дерен» и «Фелконс». По ходу игры с поля был удалён футболист «Дерена» Октябри Даваадельгер. Он позволил себе жест расистского характера.

Октябри Даваадельгер был дисквалифицирован на один год. Также ему назначили штраф в размере 5 миллионов тугриков (примерно 1500 долларов). Клуб «Дерен» тоже оштрафован – на 10 миллионов тугриков.

Стоит сказать, что Октябри Даваадельгер в одном из эпизодов решил сымитировать поведение обезьяны. Тем самым футболист оскорбил игрока противоположной команды.

«Дерен» обыграл «Фелконс» со счётом 3:2.