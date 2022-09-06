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​В Монголии футболиста дисквалифицировали на год за расизм

 
06 Сентября 2022 • 17:29 Комментировать (3)

На выходных в Премьер-лиге Монголии проходил матч между клубами «Дерен» и «Фелконс». По ходу игры с поля был удалён футболист «Дерена» Октябри Даваадельгер. Он позволил себе жест расистского характера.

Октябри Даваадельгер был дисквалифицирован на один год. Также ему назначили штраф в размере 5 миллионов тугриков (примерно 1500 долларов). Клуб «Дерен» тоже оштрафован – на 10 миллионов тугриков.

Стоит сказать, что Октябри Даваадельгер в одном из эпизодов решил сымитировать поведение обезьяны. Тем самым футболист оскорбил игрока противоположной команды.

«Дерен» обыграл «Фелконс» со счётом 3:2.  

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Евро-Футбол.Ру,
Октябри Даваадельгер Монголия
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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zurukukkkk
06 Сентября 2022 в 18:50
любой человек по отношению к другой нации- потенциальный расист!
о чем говорить,если достаточно вспомнить ту же школу: Аки- собаки,Бэки- калеки...:)
вот когда на Землю нападут иноплантяне,вот тогда мы все станем одной крови!
но будет поздно!..
DAG_ARSA
06 Сентября 2022 в 18:10
тугрики... ))
NOBODY
06 Сентября 2022 в 17:50
если уж в Монголии этот дурдом, что про Англию говорить.....покривлялся как обезьяна - расист)))
посетители сайта, на одно мгновение представьте ,что перед вами человек высовывает язык, корчит рожи, прыгает, вы почувствуете себя оскорбленным??? ааааа, думаете перед вами идиот??, нет, нифига, перед вами - расист!!!
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