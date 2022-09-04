В бельгийском чемпионате едва не побили рекорд Лукаку

В очередном туре бельгийского чемпионата самый титулованный клуб страны, столичный «Андерлехт», сыграл вничью с «Ауд-Хеверле», обе команды забили по два мяча. В составе «Андерлехта» один из голов забил Жюльен Дюранвилль, который едва не побил клубный рекорд, который до сих пор удерживает Ромелу Лукаку.
Дело в том, что Дюранвилль забил в возрасте 16 лет 122 дней, и лишь на три недели не успел к рекорду суперзвезды бельгийского футбола. Лукаку в 2009 году забил свой первый гол за «Андерлехт» в игре против «Зюйте-Варегема» в возрасте 16 лет 101 день, это случилось 22 августа далекого уже 2009 года.
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