Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал удачный старт команды на Кубке Дюранда.

«Кубок Дюранда – это очень престижное соревнование. Оно проводится уже 121-й раз, это вообще-то старейший Кубок всего азиатского региона. В этом году он приобрёл ещё более значимое влияние, потому что Федерация увеличила призовой фонд, и практически все команды индийской Суперлиги прибыли на этот турнир. Если раньше кто-то мог пропустить, уехать на другой турнир, то сейчас все команды индийской Суперлиги принимают участие в Кубке Дюранда.

Когда прошла жеребьёвка, многие писали и говорили, что мы попали в группу смерти, потому что три очень хороших команды Суперлиги у нас в группе и сборная военно-воздушных сил Индии. Все команды приехали своими основными составами, а мы хорошо подготовились, хотя проблема в том, что команда обновилась процентов на 80… За месяц удалось хорошо подготовиться к этому турниру и пока всё удачно.

Поставили ли мы цель победить в Кубке Дюранда? Знаете, я такой человек, который всегда ставит перед собой максимальные задачи. Я сажусь играть в карты или домино для того, чтобы выиграть, так же и в футболе. Только так можно повысить уровень футболистов и команды», — сказал Чернышов.

«Мохаммедан» после трёх туров группового этапа Кубка Дюранда одержал все три победы и набрал девять очков. Завтра команда сыграет против «Бангалора» в четвёртом туре. Команда Чернышова обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Напомним, в прошлом сезоне «Мохаммедан» под руководством российского специалиста вышел в финал турнира, где проиграл команде из индийской Суперлиги «Гоа» (0:1).