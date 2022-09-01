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​Тренер «Ариса» рад подписанию Кокорина

 
01 Сентября 2022 • 16:43 Комментировать

Александр Кокорин в последний день лета стал футболистом «Ариса». Киприоты арендовали российского форварда у «Фиорентины». Комментарий по поводу подписания Кокорина дал рулевой «Ариса» Алексей Шпилевский.

«Конечно, я доволен приобретением Александра. Такого футболиста получить с таким качеством - это усиление», - высказался Шпилевский, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По словам тренера кипрской команды, в клубе верят в Кокорина и доверяют ему. Шпилевский отметил позитивные моменты по итогам разговора с 31-летним футболистом.

«Он проявил очень хорошую мотивацию, желание, жажду до футбола - мне это очень понравилось», - заявил тренер.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Александр Кокорин на футбольное поле пока что не выходил.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский
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