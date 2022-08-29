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Новый тренер «Црвены Звезды» принял команду прямо накануне важнейшего матча сезона

 
29 Августа 2022 • 23:51 Комментировать

Новым тренером сербской «Црвены Звезды» взамен подавшего в отставку Деяна Станковича стал Милош Милоевич - малоизвестный у нас экс-игрок и специалист, котором через месяц исполнится сорок лет.

В своей игровой карьере он выступал сперва у себя на родине, затем несколько лет провел в Норвегии, где, собственно, и начал тренерскую карьеру. С 2019 по 2021 год поработал ассистентом в «Црвена Звезде», а сейчас ему предложили более высокую должность.

Дебютировать Милоевичу придется в принципиальном матче против злейшего конкурента - другого белградского клуба, «Партизана». Игра состоится 31 августа.   

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Деян Станкович Милош Милоевич
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