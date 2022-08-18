Лучший румынский арбитр испортил дерби Крайовы

«Университатя» из Крайовы выиграл со счетом 2:1 в дерби против «Крайова 1948», но победа получилась со скандальным душком из-за действий лучшего румынского арбитра - этнического венгра Иштвана Ковача. Он назначил в этом матче целых три пенальти, что само по себе всегда вызывает вопросы.

И один из них был совсем уж явно надуманным - даже без особых повторов было видно, что мяч попал в голову игроку «Университати», а не в руку, как счел Ковач. Проблема в том, что Ковач проявил неуместное высокомерие, отказавшись ставить под сомнение свое решение - он не захотел смотреть VAR, несмотря на то, что его приглашали сделать это его помощники.

Теперь Ковач, отсудивший первый финал Лиги конференций в мае, оказался под огнем критики в Румынии.