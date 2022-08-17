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EA выпустила новый трейлер FIFA 23, где уже видны первые улучшения

 
17 Августа 2022 • 09:38 Комментировать
Компания Electronic Arts выпустила новый трейлер игры FIFA 23, релиз которой должен состояться в конце сентября этого года. На видео можно заметить некоторые улучшения по сравнению с предыдущей версией игры.

В игре теперь будут доступны судьи женского пола и улучшится детализация повторов. Что касается улучшений графики, разработчики внедрили новые 3D текстуры для сетки ворот и много всего всего другого.

Напомним, что FIFA не продлила лицензию EA Sports. Начиная с 2024 года игра будет называться EA Football.

Первая игра серии FIFA вышла в 1993 году и называлась FIFA International Soccer.

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FIFA 23
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