EA выпустила новый трейлер FIFA 23, где уже видны первые улучшения

Компания Electronic Arts выпустила новый трейлер
игры FIFA 23, релиз которой должен состояться в конце сентября этого года. На видео можно заметить некоторые улучшения по сравнению с предыдущей версией игры.
В игре теперь будут доступны судьи женского пола и улучшится детализация повторов. Что касается улучшений графики, разработчики внедрили новые 3D текстуры для сетки ворот и много всего всего другого.
Напомним, что FIFA не продлила лицензию EA Sports. Начиная с 2024 года игра будет называться EA Football.
Первая игра серии FIFA вышла в 1993 году и называлась FIFA International Soccer.
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