Ошибка Дани Алвеса привела к крупному поражению «пум» в мексиканском дерби

В Мексике подошло время для восьмого тура, в котором «Пумас» с Дани Алвесом в составе сразилась с другим клубом из Мехико - «Америка». В конце первого тайма Диего Вальдес вывел «Америку» вперед, но это еще не было проблемой.

А вот второй гол «Америки» стал проблемой - и виноват в нем оказался опытнейший защитник Дани Алвес, который нелепо потерял мяч возле своей штрафной площади, вследствие чего Джонатан Портильно забил второй мяч. А за двенадцать минут до конца игры Алекс Сендехас поставил точку - 3:0, крупная победа «Америки».

Дани Алвес перешел в «Пумас» в июле, первую половину года он провел в составе «Барселоны».