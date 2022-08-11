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Хорватский игрок отказался от карьеры ради спасения матери - стал донором печени для неё

11 Августа 2022 • 02:16 Комментировать

Хорватский футболист Роберт Перич-Комшич, выступавший за клуб второй хорватской лиги «Цибалия», потряс весь мир своим поступком. Игрок, которому 23 года, отказался от продолжения карьеры футболиста ради спасения своей матери.

Женщине срочно требовалась пересадка печени, и сын выступил донором, пожертвовав 70 процентами своей печени для спасения любимой матери. Операция прошла в Стамбуле.

- Все прошло отлично, как операция, так и восстановление. Благодаря Богу мы сейчас в порядке, и я, и мама, она наконец-то получила новую жизнь после 13 лет страданий, - заявил журналистам Роберт.

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