«Олимпиакос» назначил нового тренера, но это не Билич

Перемены в греческом «Олимпиакосе» - после катастрофического поражения от израильского «Маккаби» (0:4) в квалификации Лиги чемпионов руководство клуба, который регулярно играл в групповом раунде ЛЧ, решило уволить Педру Мартинша, работавшего с клубом с 2018 года.

Ожидалось, что его место займет достаточно опытный хорватский специалист Славен Билич, в прошлом работавший в московском «Локомотиве», но в итоге в «Олимпиакосе» предпочли назначить 39-летнего испанца Карлоса Корберана, который ранее работал с английским «Хаддерсфилдом».

Во вторник он будет представлен прессе и болельщикам, сообщают социальные сети греческого клуба.