​Билич близок к назначению в топ-клубе Греции

«Олимпиакос» на неделе разочаровал своих болельщиков. Команда Педру Мартинша на своём поле проиграла «Маккаби» из Хайфы со счётом 0:4, что повлекло за собой вылет из квалификации Лиги чемпионов.

Оглушительное фиаско вынуждает руководство «Олимпиакоса» идти на перестановку на должности главного тренера. В ближайшее время клуб покинет Педру Мартинш. Новым рулевым «красно-белых» должен стать Славен Билич. По данным хорватского Germanijak, известный тренер близок к назначению в греческом топ-клубе.

Славен Билич находится без клуба с января. В России этого тренера помнят по работе с «Локомотивом».