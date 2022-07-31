Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Билич близок к назначению в топ-клубе Греции

31 Июля 2022 • 16:37 Комментировать

«Олимпиакос» на неделе разочаровал своих болельщиков. Команда Педру Мартинша на своём поле проиграла «Маккаби» из Хайфы со счётом 0:4, что повлекло за собой вылет из квалификации Лиги чемпионов.

Оглушительное фиаско вынуждает руководство «Олимпиакоса» идти на перестановку на должности главного тренера. В ближайшее время клуб покинет Педру Мартинш. Новым рулевым «красно-белых» должен стать Славен Билич. По данным хорватского Germanijak, известный тренер близок к назначению в греческом топ-клубе.

Славен Билич находится без клуба с января. В России этого тренера помнят по работе с «Локомотивом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Славен Билич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.07  14:00 Фортуна (жен) ... Коллинг (жен)
окончен Локомотив Москва (женщины) 2:0 Shymkent W
31.07  15:00 Тодесфельде ... Дорнбрайте Любек
31.07  15:00 Фризия Ризум-Линдхольм ... Айхеде
31.07  15:00 Ostrava W ... Olomouc W
Идет 0 минута Йена (жен) 0:0 Вердер (жен)
окончен Genk W 1:2 Аякс (жен)
31.07  16:00 Юнион Ноймюнстер ... Luebeck II
31.07  16:00 Gruen-Weiss Siebenbaumen ... Вайхе-2 Фленсбург
31.07  16:00 Эсватини ... Ботсвана
31.07  16:00 Мадагаскар ... Сейшельские острова
31.07  16:00 Нгези Платинум ... Триангле Юнайтед
31.07  16:00 Динамос ... Булавайо Чифс
31.07  16:00 Хайлендерс ... Tenax CS FC
31.07  16:00 Маника Даймондз ... ФК Ядах
Идет 0 минута Сандерленд (жен) 1:0 Hibernian W
31.07  17:00 Orebro W ... Юргорден (жен)
31.07  17:00 Црвена Звезда (жен) ... Минск (жен)
31.07  23:00 Молинос Эль-Пирата ... Куско ФК
31.07  23:00 Депортиво Ллакуабамба ... Унион Комерсио
31.07  23:00 Сантос Ика ... Альянса Универсидад
31.07  23:30 Спорт Шавелинес Хуниорс ... Alfonso Ugarte de Puno
31.07  23:30 Санта Роса Андауайлас ... Комерсиантес Унидос
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
16:37 · Другое
​Билич близок к назначению в топ-клубе Греции
30 Июля
22:48 · Другое
Ровно 92 года тому назад состоялся финал первого чемпионата мира
17:23 · Другое
Ровно 56 лет тому назад сборная Англии в первый и единственный раз стала чемпионом мира
27 Июля
23:13 · Испания. Ла Лига
«Насьональ» приветствует Луиса Суареса
21:30 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Я вернулся в «Насьональ» – теперь всё официально» официально
26 Июля
22:52 · Другое
Суарес объявил о предварительном соглашении с новым клубом 1
18:58 · Другое
Луис Суарес попросил «Насьональ» об отсрочке
25 Июля
20:32 · Другое
Муту в ударе - начал сезон в «Рапиде» с победы в дерби
18:40 · Другое
​Модель продаёт откровенный контент, чтобы купить футбольный клуб в Чили 8
23 Июля
19:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Атлетико» претендуют на 18-летнее сербское дарование
00:57 · Другое
Бендтнер «подцепил» бывшую мисс Швеции
22 Июля
23:44 · Другое
Судивший финал Лиги чемпионов-2018 арбитр рассудил и финал Кубка Египта
22:45 · Другое
Бывший форвард французской сборной категорически отказывается от прививки Covid-19
18:32 · Другое
Брат Погба дебютирует за индийский клуб в самом престижном турнире Индии
21 Июля
15:45 · Другое
Владелец тбилисского «Динамо» намерен выставить клуб на продажу
Все новости
Рекомендуем