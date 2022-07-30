Ровно 92 года тому назад состоялся финал первого чемпионата мира

Ровно 92 года назад в уругвайском городе Монтевидео состоялся финал первого чемпионата мира. Отборочного турнира к чемпионату в то время не было, на чемпионат явились все, кто этого хотел - и в общей сложности набралось тринадцать сборных. Из Европы явились четыре сборные - это были Франция, Румыния, Бельгия и Югославия.
Команды были разбиты на четыре группы - в одной было четыре команды, в трех других - по три. Победители групп выходили в полуфиналы. Там Аргентина обыграла США 6:1, а Уругвай с тем же счетом - Югославию. И в результате в финале сразились Уругвай и Аргентина.
Финальный матч состоялся 30 июля на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Уругвай открыл счет, но аргентинцы ответили двумя голами и первый тайм завершился в их пользу. Но во второй половине игры уругвайцы смяли соперника, забив трижды.
Так Уругвай стал первым чемпионом мира.
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