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Ровно 56 лет тому назад сборная Англии в первый и единственный раз стала чемпионом мира

30 Июля 2022 • 17:23 Комментировать

Родоначальники футбола, англичане, не особо блещут на международных турнирах - в прошлом году они сыграли в финале чемпионата Европы, но проиграли, а ранее им никогда не удавалось даже дойти до финала в этом турнире. Не лучше шли дела в чемпионатах мира - пару раз англичане добирались до полуфиналов, но неизменно проигрывали.

И все же свой момент триумфа у Англии был - и случилось это на домашнем для них чемпионате мира 1966 года. Выйдя из группы с Уругваем, Мексикой и Францией с первого места, ведомая легендарным Бобби Чарльтоном сборная вышла в четвертьфинал, где расправилась с Аргентиной (впоследствии это станет одним из самых принципиальных противостоянии в ЧМ) благодаря голу Джеффа Херста.

В полуфинале Чарьлтон забил два мяча и отправил домой лучшую Португалию в истории ЧМ, с непревзойденным Эйсебио, и, наконец, в финале англичане сразились с ФРГ.

Основное время матча закончилось вничью 2:2, было назначено дополнительное время, и на 100-й минуте игры уже упомянутый Хёрст мощно пробил с линии штрафной площади, мяч попал в перекладину, затем в линию ворот, и был засчитан, несмотря на протесты немецких игроков.

Решающее слово сказал советский лайнсмен Тофик Бахрамов, который показал главному судье, что мяч в полете пересек линию ворот. Этот гол до сих пор считается одним из самых скандальных в истории ЧМ. Позже Херст установил окончательный счет в матче, забив гол в пустые ворота на последней минуте игры, и сделал единственный в истории финалов чемпионата мира хет-трик. 

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Евро-Футбол.Ру,
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