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Суарес объявил о предварительном соглашении с новым клубом

26 Июля 2022 • 22:52 Комментировать (1)

Нападающий Луис Суарес возвращается на родину, где будет защищать цвета «Насьоналя».

35-летний нападающий записал видеообращение, в котором рассказал о предварительной договорённости со своим родным клубом: «Я и «Насьональ» достигли предварительной договорённости о моём переходе. Надеюсь, в ближайшее время мы урегулируем все формальности, и сделка будет заключена официально», – сказал Суарес.

«Насьональ» – первый профессиональный клуб в карьере знаменитого форварда. В 2006 году Суарес перебрался в нидерландский «Гронинген», а в дальнейшем выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико». С июля текущего года уругваец находится в статусе свободного агента.

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Луис Суарес Насьональ Монтевидео Трансферы футбола - лето 2022
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