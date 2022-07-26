Суарес объявил о предварительном соглашении с новым клубом

Нападающий Луис Суарес возвращается на родину, где будет защищать цвета «Насьоналя».

35-летний нападающий записал видеообращение, в котором рассказал о предварительной договорённости со своим родным клубом: «Я и «Насьональ» достигли предварительной договорённости о моём переходе. Надеюсь, в ближайшее время мы урегулируем все формальности, и сделка будет заключена официально», – сказал Суарес.

«Насьональ» – первый профессиональный клуб в карьере знаменитого форварда. В 2006 году Суарес перебрался в нидерландский «Гронинген», а в дальнейшем выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико». С июля текущего года уругваец находится в статусе свободного агента.