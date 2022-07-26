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Луис Суарес попросил «Насьональ» об отсрочке

26 Июля 2022 • 18:58 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес все еще не определился со своим будущим, хотя в общих чертах вырисовывается его возвращение в Южную Америку. Сейчас Суарес целиком сфокусирован на подготовке к чемпионату мира в Катаре, который для него станет, скорее всего, последним.

Он ведет соответствующие переговоры с руководством Федерации уругвайского футбола и сборной страны, а посему попросил представителей «Насьоналя» подождать с официальным объявлением о контракте, сообщает издание Marca. Но играть Луис Суарес будет, скорее всего, именно, тут. Его предыдущим клубом был мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес
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