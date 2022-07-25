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Муту в ударе - начал сезон в «Рапиде» с победы в дерби

25 Июля 2022 • 20:32 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что известный в прошлом румынский нападающий со скандальной репутацией Адриан Муту стал тренером бухарестского «Рапида». Новый сезон Муту начал с победы в принципиальном дерби румынской столицы.

Так как бухарестское «Динамо» в этом сезоне оказалось во второй лиге, то главным матчем Бухареста стал поединок между «Рапидом» и «Стяуа», причем в самом первом туре начавшегося румынского чемпионата. И подопечные Муту не подвели тренера, выиграв со счетом 2:0.

Это была 30-я победа «Рапида» в бухарестском дерби, в то время как у «Стяуа» их куда больше - 44 победы в общей сложности.

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Евро-Футбол.Ру,
Стяуа Адриан Муту Рапид Бухарест
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