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​Модель продаёт откровенный контент, чтобы купить футбольный клуб в Чили

25 Июля 2022 • 18:40 Комментировать (1)

Модель Даниэлла Чавес из Чили, известная по нескольким попаданиям на обложку Playboy, хочет приобрести футбольный клуб «О’Хиггинс», оказавшийся в сложном положении. Для этого Чавес запустила канал на одном из сайтов для взрослых и продаёт откровенный контент.

Даниэлле Чавес удалось собрать уже около 5 миллионов долларов.

«Я узнала, что «О’Хиггинс» выставили на продажу и начала собирать почти 20 миллионов долларов. Вот зачем я создала учётную запись с откровенным контентом – чтобы фанаты помогли мне собрать деньги», - слова 32-летней Чавес приводит The Sun со ссылкой на радиостанцию AND.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэлла Чавес О'Хиггинс
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