Бендтнер «подцепил» бывшую мисс Швеции

Для бывшего датского нападающего Никласа Бендтнера прошлый год оказался годом расставаний - во-первых, он расстался с футболом, а во-вторых, со своей бывшей невестой, датской моделью Филин Ропсторф.

Простить девушке то, что она объявила о расставании с ним посредством видео в социальных сетях, он так и не смог - уж слишком много звонков и вопросов от друзей он получил после того видео, слишком много чувствовал себя в неловком положении перед друзьями...

Но сейчас у Никласа все хорошо, и он снова наслаждается любовью, перевернув страницу неудачного прошлого романа и года. Сейчас Бендтнер нашел утешение в прекрасной блондинке, которую горячо поздравил с днем рождения в своей социальной сети.

«Больше никогда не забуду о твоем дне рождения, детка», написал в своей учетной записи бывший нападающий, приложив к ней пару совместных фотографий со своей новой пассией. Его новая подруга в прошлом была мисс Швеции.