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Судивший финал Лиги чемпионов-2018 арбитр рассудил и финал Кубка Египта

22 Июля 2022 • 23:44 Комментировать

Польский арбитр Шимон Марчиньяк, судивший памятный финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018, в котором мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 3:1, рассудил и  другой финал - Кубка Египта. В нем сошлись клубы «Аль-Ахли» и «Замалек» - действующий чемпион страны, который не проигрывал перед игрой уже в семи матчах кряду.

Не проиграл и в восьмом - «Замалек» выиграл со счетом 2:1 и сделал дубль. Победа в каирском дерби стала для «Замалека» своеобразной «вишенкой на торте» для окончания сезона, в котором «Замалек» в четырнадцатый раз в своей истории стал чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Замалек чемпионат Египта
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