Бывший форвард французской сборной категорически отказывается от прививки Covid-19

Экс-нападающий французской сборной Андре-Пьер Жиньяк отказывается прививаться от Covid-19, несмотря на то, что это создает ему проблемы. В частности, выступающего за мексиканский клуб «Тигрес» Жиньяка не пустили недавно в США на матч «всех звезд».

Но, несмотря на это, он требует от журналистов уважать его решение.

- По этому вопросу я могу сказать одно - надо уважать мое решение, я не раз объяснял его. Речь о моих убеждениях, о моем детстве, моем происхождении, - написал Жиньяк.

Французский футболист играет в Мексике с 2015 года, он забил уже 167 мячей в составе своего клуба.