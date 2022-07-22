Брат Погба дебютирует за индийский клуб в самом престижном турнире Индии

Как мы уже сообщали, Флорентин Погба решил продолжить карьеру в Индии - ранее брат Поля Погба выступал во французском чемпионате, но найти себе достойный клуб не сумел и решил перебраться в Азию.

И вскоре ему предстоит дебютировать в составе своего нового клуба - это будет стартовый матч 131-го розыгрыша Кубка Дюранда, самого старого футбольного турнира Азии. Это случится 16 августа в Калькутте, в матче между «Мохун Баганом» и «Ист-Бенгалией».

В этом году количество участников турнира расширено с 16 до 20 участников, а финал состоится 18 сентября. По сути, речь идет о турнире масштаба чемпионата Европы - учитывая размеры и население Индии, сравнения вполне уместны.