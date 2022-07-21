В Японии сыграли в футбол прямо во время извержения вулкана

Извержение вулкана - не повод отменить футбольный матч, во всяком случае, для невозмутимых японцев. Подобный случай произошел во время матча третьей лиги японского чемпионата на острове Кюсю. Вулкан Сакураджима пробудился и выпустил огромный столб дыма прямо перед началом домашнего матча клуба «Кагошима Юнайтед», но ни игроки, ни болельщики не поспешили покинуть стадион.

Сакураджима - вулкан высотой в 1117 метров, который считается самым активным в Японии. Специалисты прогнозируют его больше извержение в ближайшие тридцать лет. Его извержение 1914 года считается самым сильным в Японии за двадцатый век.