​В Египте вратарь сорвался и завершил карьеру прямо во время матча

Матч чемпионата Египта между «Аль-Иттихадом» и «Керамика Клеопатра» несколько дней назад запомнился ситуацией с голкипером. Ахмед Йехиа сорвался после пяти пропущенных голов, повлекших за собой оскорбления с трибуны со стороны своих же болельщиков. Вратарь «Аль-Иттихада» прямо во время начала атаки соперника ушёл с поля в слезах и, несмотря на попытки партнёров и представителей штаба его успокоить, объявил о завершении карьеры.

Стоит сказать, что за несколько дней до матча у Ахмеда Йехиа умер родной брат.

«Аль-Иттихад» проиграл «Клеопатре» со счётом 0:5.