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Алдервейрельд вернулся в родные пенаты

17 Июля 2022 • 05:22 Комментировать

Известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» бельгийский защитник Тоби Алдервейрельд вернулся в родные пенаты - он подписал контракт с бельгийским «Антверпеном» (название которого, должно быть, до сих пор снится болельщикам московского «Спартака» со стажем).

Сообщение о трехлетнем соглашении с 33-летним Тоби появилось на официальном сайте финалиста Кубка Кубков 1993 года. Другие подробности соглашения не сообщаются.

Любопытно, но бельгиец Алдервейрельд впервые в своей карьере сыграет в чемпионате Бельгии. Его предыдущим клубом был катарский «Аль-Духаиль», в которой он перебрался из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен чемпионат Бельгии Тоби Алдервейрельд Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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