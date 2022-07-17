Известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» бельгийский защитник Тоби Алдервейрельд вернулся в родные пенаты - он подписал контракт с бельгийским «Антверпеном» (название которого, должно быть, до сих пор снится болельщикам московского «Спартака» со стажем).

Сообщение о трехлетнем соглашении с 33-летним Тоби появилось на официальном сайте финалиста Кубка Кубков 1993 года. Другие подробности соглашения не сообщаются.

Любопытно, но бельгиец Алдервейрельд впервые в своей карьере сыграет в чемпионате Бельгии. Его предыдущим клубом был катарский «Аль-Духаиль», в которой он перебрался из «Тоттенхэма».