Известный бельгийский защитник Тоби Алдервейрельд продолжит карьеру на родине.

33-летний футболист подписал трёхлетнее соглашение с клубом «Антверпен», о чём было объявлено официально. Ранее центрбек на протяжении года выступал за катарский «Аль-Духаиль», проведя 27 матчей.

Тоби Алдервейрельд наиболее известен по игре за лондонский «Тоттенхэм», в составе которого отыграл более двухсот поединков за шесть лет. Также бельгиец защищал цвета мадридского «Атлетико» и амстердамского «Аякса», а за национальную сборную своей страны сыграл 121 раз, отметившись пятью забитыми мячами.