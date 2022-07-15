Известный бельгийский защитник Тоби Алдервейрельд продолжит карьеру на родине.
33-летний футболист подписал трёхлетнее соглашение с клубом «Антверпен», о чём было объявлено официально. Ранее центрбек на протяжении года выступал за катарский «Аль-Духаиль», проведя 27 матчей.
Тоби Алдервейрельд наиболее известен по игре за лондонский «Тоттенхэм», в составе которого отыграл более двухсот поединков за шесть лет. Также бельгиец защищал цвета мадридского «Атлетико» и амстердамского «Аякса», а за национальную сборную своей страны сыграл 121 раз, отметившись пятью забитыми мячами.
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