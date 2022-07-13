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Бакка возвращается в Колумбию - подписал контракт с «Барранкильей»

13 Июля 2022 • 18:49 Комментировать

Колумбийский нападающий Карлос Бакка, главный обидчик украинского «Днепра» в финале Лиги Европы 2014/2015, находится в завершающей фазе своей карьеры - и доигрывать он решил у себя на родине. Он подписал контракт с клубом, в составе которого начинал карьеру - «Барранкилья».

В Европе Бакка успел поиграть за такие клубы, как «Брюгге», «Севилья», «Милан», «Вильярреал» и «Гранада» - в основном, как видно, в Испании, где и добился главных успехов на клубном уровне.

В «Барранкилье» его возвращение воспринимают очень тепло - в социальных сетях клуба оно описывается как «возвращение идола».

В сентябре Бакке исполнятся 36 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Бакка Барранкилья
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