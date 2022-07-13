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Мунтари остаётся на поле - продлил контракт с клубом в родной Гане

13 Июля 2022 • 13:24 Комментировать

Известный в прошлом в европейском футболе представитель африканской Ганы Салли Мунтари продолжает карьеру, несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст (в августе ему исполнятся 38 лет). Зимой мы сообщали о том, что Мунтари решил вернуться на поле в составе «Хартс оф Оук», подписав контракт до конца сезона.

Но сезон закончился, а Салли так и не наигрался - и продлил контракт с клубом еще на шесть месяцев, до конца года.  

- Я продлил контракт еще на шесть месяцев, и помогу команде бороться в Кубке конфедераций КАФ, - цитирует бывшего игрока «Милана» и «Интера» ганский телеканал GTV Sports.

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Салли Мунтари Хартс оф Оук
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