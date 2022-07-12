Египетского игрока могут дисквалифицировать задним числом за брошенную на землю медаль

В зимнем Кубке Африки Египет дошел до финала, но там проиграл по серии пенальти Сенегалу. Это было большое разочарование для Мохамеда Салаха и компании, но любопытно, что аналогичная история случилась на клубном уровне - египетский клуб «Аль-Али» дошел до финала африканской Лиги чемпионов, но там проиграл марокканскому «Видад».

После этого раздосадованный египтянин Амр эль-Солия швырнул серебряную медаль на землю. Сейчас ему грозит дисквалификация - КАФ, аналог европейской УЕФА, направила его клубу уведомление о том, что эль-Солия не сможет сыграть в первых матчах очередного розыгрыша.