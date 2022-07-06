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Дани Алвес ведёт переговоры с новым клубом

06 Июля 2022 • 22:02 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес может продолжить карьеру в мексиканском «Пумас».

Бразилец покинул «Барселону» по окончании сезона 2021/22, так и не дождавшись от каталонского клуба нового контракта. По слухам, 39-летний крайний защитник интересен ряду бразильских коллективов, а сегодня стало известно о ещё одном претенденте на Алвеса. Как сообщает журналист Бруно Андраде, мексиканский «Пумас» уже начал переговоры с именитым ветераном. Стороны обсуждают однолетнее соглашение.

Дани Алвес надеется попасть в заявку сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира в Катаре, поэтому планирует найти себе клуб до старта сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Пумас
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