Экс-игрок «Барселоны» перебрался в 11-й клуб за последние 8 лет

Хорватский полузащитник Ален Халилович на правах свободного агента перебрался в «Риеку».

Как сообщает пресс-служба хорватской команды, 26-летний футболист официально подписал контракт с «Риекой», которая стала для полузащитника уже 11-й командой за последние восемь лет. До этого Халилович также играл за загребское «Динамо», «Барселону», хихонский «Спортинг», «Гамбург», «Милан», «Лас-Пальмас» и другие клубы.

В прошлом сезоне Ален Халилович выступал за английский «Рединг». В Чемпионшипе хорват провёл 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.