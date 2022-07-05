Экс-игрок «Спартака» перешёл в катарский клуб «Аль-Ахли»

Известный алжирский полузащитник Софьян Ханни, который знаком российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», нашёл себе новый клуб.

31-летний алжирский футболист официально подписал соглашение с известной катарской командой «Аль-Ахли». Последние три сезона полузащитник уже выступал в Катаре, но в составе другого клуба, а именно в «Аль-Гарафе». За «Спартак» Ханни играл с 2018 до 2019 года.

В прошлом сезоне Софьян Ханни провёл в катарской лиге в составе «Аль-Гарафы» 18 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью ассистами.